Armin van Buuren verlengt contract met 538

A State of Trance heeft wereldwijd veertig miljoen luisteraars uit meer dan tachtig verschillende landen. „A State Of Trance is nu al ruim zeven jaar te horen op Radio 538 en ik ben heel blij dat we onze langdurige samenwerking kunnen doorzetten de aankomende jaren”, zegt de dj. „Ik heb het gevoel dat we samen de dancemuziek nog steviger op de kaart hebben gezet in Nederland.”

Dagelijks alles over de sterren en royals in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik