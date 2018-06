Lily Allen werd seksueel misbruikt

„Ik vind het lastig om over het misbruik te praten, omdat het gaat over mensen met wie ik werk”, vertelt Allen in een interview met i News. „Het gaat om mensen die veel invloed hebben op mijn carrière.”

„Ik heb het net als Rose McGowan meteen gemeld, ook aan vrouwen. Maar niemand deed iets! Mijn platenlabel kijkt alleen maar naar het geld. Ze konden meer aan die persoon verdienen dan aan mij, dus hebben ze het in de doofpot gestopt.”

„In de filmindustrie kun je er in ieder geval nog voor kiezen of je nog met dat soort mensen samen wilt werken. Je kunt verhuizen naar de andere kant van de wereld. Maar in de muziekindustrie gaat dat niet. Of je nu in Londen of Los Angeles woont, je werkt met dezelfde mensen. Bovendien zit je ook nog eens vast aan contracten van vijftien jaar.”