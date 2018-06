Humberto Tan wil niet achterom blijven kijken

Humberto is donderdag al begonnen met de opnames van Dance Dance Dance, vertelt hij. Hij neemt de duo-presentatie naast Chantal Janzen over van Jandino Asporaat. Hij gaat ook door met The Big Music Quiz.

Mogelijk keert de natuurquiz Het zijn net mensen terug op RTL 4. „We zijn aan het nadenken over Het zijn net mensen”, zegt Tan, die de presentatie van de spelshow in 2016 overnam van Paul de Leeuw. Humberto zegt dat hij naast Holland’s Got Talent ook met RTL nadenkt over ’een ander type programma met meer infotainment.’

Tan verlengde zijn contract bij RTL onlangs met drie jaar. Hij presenteerde vrijdag zijn laatste RTL Late Night. „Nu moeten we een nieuw hoofdstuk creëren. Het is goed zo. De nieuwe dingen lijken hier ook niet op.”

De presentator kreeg na zijn laatste uitzending van RTL Late Night een plaquette waarin zijn handen werden vereeuwigd. De tegel krijgt een plek op de Walk of Fame voor het RTL-gebouw, waar Humberto een plekje krijgt tussen andere presentatoren die veel voor RTL hebben betekend.