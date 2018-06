Anne Robinson noemt ’MeToo-generatie’ watjes

Robinson erkent dat het misbruik op bijna iedere werkvloer plaatsvindt en ze praat seksueel misbruik ook zeker niet goed, maar ze vindt wel dat vrouwen beter voorbereid moeten zijn op misstanden op het werk. „Deze vrouwen hebben allemaal een goede opleiding genoten en hadden gelijke kansen, maar in een keer zijn ze veranderd in watjes!”, vertelt de voormalig presentatrice van Weakest Link.

„Mannen zouden nooit de macht mogen hebben om een vrouw in de hoek te drijven, maar je moet er wel rekening mee houden dat dit kan gebeuren en bedenken hoe je daar mee om zal gaan.” Erg boos wordt ze dan ook van alle Hollywood actrices die nu naar buiten komen met hun persoonlijke ervaringen. „Dus Uma Thurman is onheus bejegend, maar in plaats van dat ze er iets van zegt, besluit ze nog een film te maken met Harvey? Dat doe je toch niet?!”

One night stand

De #MeToo beweging is een terugkomend onderwerp in haar nieuwste documentairereeks The Trouble With Women With Anne Robinson. „Dat was dus echt een eyeopener. Iedere vrouw die ik sprak, heeft ervaring met seksueel misbruik, maar als ik hen vroeg wat ze er tegen doen, werd ik aangekeken alsof ze water zagen branden. ’We kunnen niets doen’, was hun reactie.”

„Bovendien had geen van die vrouwen een lange relatie. Ze deden enkel aan one night stands, maar klagen wel als een man hen ergens vastpakt waar ze dat liever niet hebben. Het voordeel van #MeToo is dat er nooit meer een man zal komen die zijn macht zal misbruiken, maar dit gaat te ver. Het is toch te gek voor woorden dat je tegenwoordig niet eens meer een compliment kan geven zonder het gevaar dat ze worden uitgemaakt voor viezerik.”