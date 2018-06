Jubileum ’radiomonument’ Spijkers met Koppen

Het wordt een jubileum vol muziek, cabaret en columns op een speciaal Spijkerspodium, zo laten de makers weten. Te gast zijn in elk geval cabaretiers Niels van der Laan en Jeroen Woe, columnisten Hans Sibbel en Merijn Scholten en artiesten Rowwen Hèze en Stef Bos. In de aanloop naar het jubileum, dat live te horen zal zijn op NPO Radio 2, maken presentatoren Dolf Jansen en Felix Meurders nog andere ’vrienden van het programma’ bekend die langskomen.

Spijkers met Koppen is sinds 1988 iedere zaterdag tussen 12.00 uur en 14.00 uur te beluisteren. In het programma schuiven politici, sporters en columnisten aan voor een goed gesprek, maar het kan ook gaan over kunst en cultuur, burenruzies of vreselijk uit de hand gelopen hobby’s. Daarnaast zijn er optredens van artiesten en cabaretiers in een intieme setting.

Meurders noemt het een genot om het programma te maken, Jansen blikt al vooruit naar een volgende mijlpaal. „Een radiomonument zijn is mooi. Dertig jaar bestaan ook, maar mij gaat het erom de komende twintig jaar topradio te blijven maken.” Andere mensen die het programma gepresenteerd hebben zijn onder anderen Jack Spijkerman, Jan Jaap van der Wal, Richard Groenendijk en Pieter Jan Hagens.