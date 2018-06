Yolanthe: ’Ik houd van deze fantastische man’

„Ik wens deze fantastische man een fijne verjaardag. We houden van je!”, schrijft Yolanthe bij een foto van Wesley. Vrijdag plaatste de brunette ook al een foto van de voetballer en hun zoontje Xess Xava. Voor wie dus nog twijfels had over hun relatie, is dit wellicht wel voldoende bewijs dat de twee nog steeds gelukkig zijn samen.

Bekijk ook: Wes en Yo weer samen dansend de nacht in