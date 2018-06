Roxeanne Hazes plast in broek

Zaterdag plaatste Roxeanne een bijzonder filmpje op Instagram waarin te zien is dat haar baby niet kan wachten geboren te worden. De baby trapt er flink op los en dat zorgt voor de nodige ongelukjes.

Ze verliest dan misschien zo nu en dan een beetje urine, maar haar humor is Roxeanne in ieder geval nog niet kwijt. „Hello from the inside! I must have made you pee your pants a thousand times”, schrijft de zangeres bij het filmpje.