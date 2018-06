Allereerste Bondgirl overleden

Gayson speelde in 1962 in de film Dr. No de rol van Sylvia Trench, het vriendinnetje van 007. Sean Connery was in die film James Bond. Gayson speelde de rol van Bondmeisje een jaar later nog eens in From Russia With Love. Voordat ze in de James Bond films speelde was ze onder meer te zien in de film De Wraak van Frankenstein (1958). Later speelde ze in de televisieseries De Wrekers en The Saint.

Dagelijks alles over de sterren en royals in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik