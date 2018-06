Ismail Ilgun gaat los op Igmar: ’Vieze disrespect’

Ismail voelt zich bedonderd dat hij eerst de studio is binnengelaten om vervolgens keihard weer weggestuurd te worden. „Ik heb me rustig gehouden, beste. Maar dit is vieze disrespect, mij voor ’n microfoon zetten en op beeld willen wegsturen. Had ’t buiten de studio dan gezegd als t geen showtje voor je was”, schrijft hij zaterdagmiddag op Instagram.

Volgens hem was de actie van Igmar Felicia één grote mediastunt. „ Ze wisten zelf ook dat ik kwam, maar dit is bedacht om even in de publiciteit te komen”, schrijft hij. Het kostte de vlogger dan ook enige moeite om zich in te houden. „Als ’t aan mij lag en me emoties, had ik ’m paar platte gegeven, maar schiet ik niks mee op, dan geef ik ze juist wat ze willen.”

Iftar

Igmar Felicia krijgt in de reacties heel wat gescheld over zich heen en verdedigt zijn actie. „Ik wist afgelopen vrijdag tot 2 minuten voordat je in de studio arriveerde niet dat je kwam. Helaas kwam je ook pas 5 minuten voor het eind van onze uitzending binnen.” Felicia had hem eerder juist een tweede kans willen geven, ’ omdat je een hoop rotzooi over je heen kreeg. „Ik wilde graag jouw kant van het verhaal horen.”

Volgens Ismail wilde hij wel komen, maar redde hij het niet. „Ik doe elke dag vasten met gasten, na iftar ga ik naar huis en bewerk ik alles zelf. Ik heb het 2 x niet gehaald en dan komt deze man zulke vieze spelletjes spelen.” Zijn fans steunen hem - „De media wil je kapot maken” - maar critici vinden dat hij maar zijn verantwoordelijkheid had moeten nemen. „Je komt 2x niet, dan heb je gewoon pech.”