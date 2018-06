Boer Henk en Fiona zijn getrouwd

„Toen ik Fiona naast mijn schoonvader zag, moest ik wel een traantje wegpinken”, vertelt een ontroerde Henk op de website van het tv-programma. Het huwelijk kwam vorige week zaterdag twee jaar nadat de boer zijn Fiona ten huwelijk had gevraagd, tijdens een reis naar Canada.

Ondertussen hebben de twee een zoontje Owen (2) en een dochtertje, Jolene (1. Owen mocht de ringen brengen, gekleed in eenzelfde pak als zijn vader; een keuze van Henk, die dat een keer bij een andere bruiloft gezien had. „Dat vond ik zo mooi.” Ook Jolene’s jurkje was bijzonder: genaaid door de moeder van Henk met een paar stukjes uit Fiona’s trouwjurk erin.

En op het grote feest mocht Yvon Jaspers natuurlijk ook niet ontbreken. Ook boer Hans en Hanneke, uit hetzelfde seizoen van Boer Zoekt Vrouw waren aanwezig, evenals goede vriend boer Jan uit het seizoen 2013 uit Canada, die het stel ontmoette tijdens een Boer zoekt Vrouw-afterparty. Nu wacht het stel alleen nog een huwelijksreis. Maar of ze de boerderij zo lang alleen kunnen laten?