Zo bestrijdt Victoria scheidingsgeruchten

Bij een foto van dochter Harper (6) schrijft ze dezelfde dag nog: „Ochtendknuffels, kus, zoveel liefde. We houden van je en missen je, David Beckham.” Haar echtgenoot en vader van haar kinderen zit op dit moment in Miami voor de start met zijn eigen voetbalteam.

Daags nadat internet volstroomde met de berichten dat het binnenkort over en uit is tussen David en Victoria Beckham, voegt ze nog een familiekiekje toe aan haar account. „Plezier bij het diner en kusjes van ons allemaal.” En al lijkt ook deze boodschap rechtstreeks gericht aan haar echtgenoot, voorzien van een aantal veelzeggende hartjes, het is aannemelijk dat het ondertussen een even duidelijke boodschap aan de buitenwereld is.

Pijnlijk genoeg lijkt David op social media geen boodschap te hebben aan de lieve berichtjes van zijn vrouw. Hij houdt het zakelijk, met een sponsorpost voor zijn lijn verzorgingsproducten. Misleidend lijkt ook de post daarvoor, waarop hij nota bene de trouwkleding van hem en Victoria te koop aanbiedt.

Bekijk ook: Hierom keek Victoria Beckham zo zuur op de bruiloft van Harry en Meghan

Maar dat blijkt een nobele actie, waarin ze juist verenigd optrekken. De opbrengst van hun trouw-outfits gaat naar een fonds voor de slachtoffers bij de aanslag in Manchester. Wie er de hand op weet te leggen, heeft dus de outfits van een huwelijk dat niet alleen de krantenkoppen domineerde bij de start, maar ook bij een verondersteld einde.