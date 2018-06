Gitarist Danny Kirwan van Fleetwood Mac overleden

Bij het bericht van zijn overlijden schreef Mick Fleetwood namens de band: „Vandaag begon met het trieste nieuws van het overlijden van Danny Kirwan in Londen, Engeland. Danny was een grote kracht in onze vroege jaren.” Volgens hem had Kirwan jarenlang zijn ’muzikale thuis’ gevonden bij de band.

Kirwan werd al op 18-jarige leeftijd lid van Fleetwood Mac. Het eerste nummer waarop Kirwan meespeelde was de megahit Albatross. Hij werd al gauw een belangrijk figuur voor de band en nam vijf studioalbums met de groep opgenomen, waaronder Then Play on, Kiln House, Future Games en Bare Trees. Nadat hij met een alcoholverslaving te kampen kreeg, stapte hij tijdens de tour voor Bare Trees in 1972 uit de band.

„Danny’s echte nalatenschap zal, in mijn gedachten, altijd voortleven in de muziek die hij schreef en die hij zo mooi speelde als deel van de basis van Fleetwood Mac, dat nu al vijftig jaar voortbestaat.” Nadat hij hem bedankt voor zijn bijdrage, laat hij weten: „Je zult voor altijd gemist worden.”