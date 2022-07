Acteur Tony Dow (77) nu echt overleden

Dow is vooral bekend van de in de jaren vijftig en zestig populaire Amerikaanse sitcom Leave it to Beaver, waarin hij Wally Cleaver speelde, de broer van het hoofdpersonage Theodore "Beaver" Cleaver.

Amerikaanse media waaronder de L.A. Times, de New York Times, The Washington Post, CNN en Variety publiceerden na het bericht een in memoriam over Dow, die ook kleinere rollen had in onder meer General Hospital, Knight Rider en Murder, She Wrote.