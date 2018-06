Rose McGowan steunt Asia Argento na dood Anthony Bourdain

Nadat Anthony Bourdain dood was gevonden nadat hij zichzelf had opgehangen in zijn hotelkamer in Frankrijk, heeft Rose McGowan meteen een vlucht geboekt van Stockholm naar Rome, om Asia bij te staan. Dat zegt The Blast. McGowan was in de Zweedse hoofdstad om te spreken op een conferentie. Zij en Asia Argento waren twee van Weinsteins meest uitgesproken beschuldigers en vonden in Bourdain een sterke supporter.

Asia zelf, die in 2017 een relatie kreeg met de beroemde kok, heeft zich vrijdag op Twitter over zijn dood uitgelaten. „Anthony heeft alles van zichzelf gegeven in alles wat hij heed. Zijn briljante, moedige geest raakte en inspireerde zovelen en zijn vrijgevigheid kende geen grenzen”, schreef ze in een post op het medium. „Hij was mijn liefde, mijn rots, mijn beschermer. Ik ben meer dan kapot. Mijn gedachten zijn bij zijn familie.” Ook vraagt ze repect en privacy voor de familie en voor zichzelf.

Eerder die dag postte Rose McGowan een hartverscheurende videoboodschap over de dood van de iconische chef. „Anthony, ik ben zo boos op je. Je was zo geliefd, de wereld is niet beter af zonder jou. Ik heb een boodschap voor degenen die zelfmoord overwegen als een oplossing voor een tijdelijk probleem. Please bel een hulplijn. Please zoek hulp. Asia had je nodig, Anthony. Wij hadden je nodig. Please, kom terug.” De video heeft ze inmiddels verwijderd, maar de uitreiking naar mensen die hulp zoeken, bleef staan. Later voegde ze er een foto van Bourdain aan toe, met de tekst: „Door tijd en ruimte Anthony. Jouw liefde zal je weer vinden.”

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met de hulp- en preventielijn ’Zelfmoord? Praat erover’. Tel: 0900-0113 of www.113.nl