Deze voetballegende is gespot in Amsterdam!

Ook in restaurant Chicano’s lukte het Ronaldinho amper om even een rustig hapje te eten, want ook daar was hij bereid zich te laten fotograferen met fans die hem herkenden. De twee beveiligers die hem omringen, staan het toe.

Waarom de oud-voetballer van onder meer Barcelona en AC Milan precies in Amsterdam is, is niet bekend. De voor de hand liggende grappen worden snel ingekopt: hij zal wel in onderhandling zijn met Ajax. Hoe het ook zij; nu Ronaldinho in januari van dit jaar stopte met het profvoetbal, heeft hij alle gelegenheid om in onze hoofdstad de bloemetjes eens buiten te zetten.