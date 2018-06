Marvel-helden voor het eerst in Disneyland

Behalve dat de Marvel-personages voortaan in het park rondlopen, is er in het Studio Theater ook een nieuwe show te zien rond de superhelden. De hoofdpersonages uit Guardians of the Galaxy zijn op het plein van het Studio Park te bewonderen met een danscompetitie.

De lancering van de Summer of Super Heroes vormt de afsluiting van een heel jaar van festiviteiten ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Disneyland Parijs. De films rond de Marvel-personages hebben zich de afgelopen tien jaar ontpopt tot één van de succesvolste bioscoopreeksen ooit.

De tot nu toe negentien films hebben in totaal ruim 14 miljard euro opgeleverd. Er worden momenteel nog zeker dertien nieuwe Marvel-films voorbereid. In Disneyland Parijs moeten de komende jaren diverse nieuwe attracties rond de helden van Marvel verrijzen.