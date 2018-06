Emma Thompson wordt Dame

Emma Thompson (59), in Engeland de meest geprezen actrice, heeft de titel Dame gekregen, voor haar verdiensten in haar vak. Zij won meerdere Oscars, Bafta’s, Golden Globes en Emmy’s met haar werk voor film en tv. Het meest bekend werd ze door films als Sense and Sensibility, Love Actually, Harry Potter en de Nanny McPhee-films, waarvan zij ook de scenario’s schreef.

Tom Hardy kreeg een CBE (Commander in the Order of the British Empire) uitgereikt. Hij speelde onder meer in Inception, Mad Max: Fury Road en The Revenant. In zijn jeugd worstelde hij met een alcoholverslaving maar sinds hij daarvan afkickte in 2003, is hij tot heden clean. Nu helpt hij jongeren een plek in de maatschappij te vinden. „Ik hou van wat ik doe, maar ik doe dit vooral uit angst dat ik dit niet had kunnen doen.”

Keira Knightley kreeg een OBE (The Most Excellent Order of the British Empire) uitgereikt, voor haar acteerwerk en haar liefdadigheid voor stichtingen als WaterAid en Oxfam.