Vrouwen leiden Amerikaanse producentenvakbond

„Gail en Lucy zijn al sinds jaar en dag leiders in onze industrie. Ze hebben hun netwerken, studio’s en bedrijven naar grote successen geleid in een tijd van ongekende veranderingen”, zeggen vertrekkende voorzitters Gary Lucchesi en Lori McCreary in een verklaring. „Ze zijn twee briljante en onverschrokken producenten die zijn toegewijd aan de idealen van de PGA en het professionele welzijn van de leden. We kunnen niet wachten om de vakbond onder hun leiderschap te zien gedijen.”

Berman is momenteel de directeur van mediabedrijf The Jackal Group. Eerder leidde ze Paramount en de entertainmentdivisie van de Fox Broadcasting Company. Ook produceerde ze hitshows als American Idol, 24 en Family Guy. Fisher, die nu haar eigen bedrijf Red Wagon Entertainment heeft, was eerder topvrouw bij Sony’s Columbia TriStar Motion Picture Group en Warner Bros. Zij overzag de productie van films als Jerry Maguire, The Great Gatsby en de Divergent-filmreeks.

De Producers Guild of America telt ongeveer 7000 leden.