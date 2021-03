RTL en AvroTros halen programma’s Bilal Wahib niet offline

Zowel de serie Mocro Maffia als de programma’s Hunted VIPS en Commando’s worden niet van het scherm gehaald door de omroepen.

Wahib werd woensdag aangehouden op verdenking van het maken en verspreiden van kinderporno. Hij overtuigde dinsdag tijdens een Instagram-sessie een minderjarige jongen in ruil voor geld zijn geslachtsdeel te tonen. Ahammoud maakte ook deel uit van dit gesprek, maar hij spoorde de knaap niet aan zijn penis te tonen.

„Mijn cliënt is vandaag op het politiebureau verhoord en heeft een verklaring afgelegd”, liet strafpleiter mr Nienke Hoogervorst woensdag weten. „Hij geeft toe dat hij een enorme fout heeft gemaakt en heeft vreselijk veel spijt. Het was een onbezonnen daad en een totaal misplaatste grap, zegt hij. Hij is enorm aangeslagen, ook omdat hij alles nu ziet instorten.”

Offline

NPO Zapp heeft de aflevering van het programma Teenage Boss, dat Wahib presenteerde, offline gehaald. Platenlabel Top Notch heeft alle activiteiten met Wahib stilgelegd. RTL besloot woensdag een aflevering van het programma Rooijakkers over de vloer waarin Wahib te gast was niet uit te zenden vanwege de zaak.