Netflix verdedigt 13 Reasons Why

Hastings erkent dat 13 Reasons Why een controversiële serie is, maar hij ziet geen enkele reden te stoppen met de serie. ,,We zijn een on demand-dienst'', legt hij uit aan Daily Mail. ,,En we zijn blij met de mogelijkheid voor een derde seizoen. De serie is enorm populair en succesvol. Kijkers voelen zich er echt mee verbonden.”

En juist dat laatste is de reden waarom 13 Reasons Why zoveel commentaar krijgt. PTC vreest dat juist die betrokkenheid gevaarlijk is. „Het is een tikkende tijdbom voor kinderen en tieners die de serie kijken. Als je naar de serie kijkt terwijl je depressief bent, voel je je na afloop zeker niet beter. Als je nog geen last had van depressieve gevoelens, dan zorgt de serie daar wel voor”, liet PTC programmadirecteur Melissa Henson eerder weten.

