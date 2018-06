Chris Pratt in de kreukels door Jurassic World

„Mijn elleboog lag uit de kom, verrekte mijn hamstrings en ik had iets aan mijn voet”, somt Pratt op in Closer Magazine wanneer hij vertelt over de verwondingen die hij opliep tijdens de opnames van de film. „Ik heb mezelf echt heel vaak pijn gedaan, maar ik heb het gered dankzij heel veel ijs en pijnstillers. Het was het allemaal waard. Ik voelde me even als een professioneel atleet en dat is dus echt wel een dingetje voor mij.”

Ondanks dat Chris inmiddels al meerdere successen op zijn naam heeft staan, kan hij eigenlijk nog steeds niet geloven dat hij het zo ver heeft geschopt. „Ik had echt nooit verwacht zoveel succes te hebben. Ik blijf mezelf maar knijpen, want ik verwacht elk moment wakker te kunnen worden. Zelfs nu, op de set, denk ik steeds: ’verpest het niet!’. Ik ben bang dat ze er elk moment achter kunnen komen dat ik hier toch niet hoor.”