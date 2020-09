Famke Louise breekt met Ali B

Famke Louise blijkt de samenwerking met SPEC, het managementbureau van Ali B, te hebben opgezegd. Op Twitter werd Ali veelvuldig gevraagd of hij Famke niet een halt kon toeroepen, maar nu hij haar manager niet meer is, heeft hij dus ook niets meer met haar uitspattingen te maken. In een reactie laat hij weten dat hij ’sinds vorige week’ niet meer haar manager is. „Dit is helemaal op haar eigen initiatief en ze wil hier ook niet in begeleid worden door ons”, legt hij uit. „Ze heeft hiervoor gekozen, zonder overleg met iemand van ons.”

Famke liet dinsdag bij Jinek weten dat zij ’een goede reden’ had om zich aan te sluiten bij #ikdoenietmeermee. Tijdens de talkshow vertelde zij: „Er is een andere intentie waar ik aandacht voor wil vragen. Het gaat gewoon om de maatschappij. We kunnen allemaal op een tweede golf zitten te wachten. Ondertussen gaan er bedrijven failliet en kunnen mensen hun ding niet meer doen. Veel mensen lijden eronder. Het kabinet houdt daar niet genoeg rekening mee.” Eerder in de uitzending gaf ze al aan dat ze ’geen schijt’ heeft aan de anderhalvemeterregel.

Ondertussen lijken meer artiesten terug te krabbelen. Zo hebben onder anderen Bizzey en Yes-R hun video verwijderd en hebben Tim Douwsma en Thomas Berge de hashtag aangepast naar #Ikblijfkritisch en #Ikhebvragen.