Kailyn Lowry stopt na elf jaar met realityserie Teen Mom

De 30-jarige Lowry vindt het tijd voor iets anders. „Ik denk dat ik mijn eigen ding moet gaan doen. Ik denk dat dit mijn afscheid moet zijn. Ik denk dat ik er klaar voor ben.”

De realityster maakte in 2010 als aankomend pubermoeder haar debuut in de serie 16 and Pregnant. Vervolgens werd ze samen met andere jonge moeders gevolgd in Teen Mom. Lowry heeft inmiddels vier kinderen: Isaac (12), Lincoln (8), Lux (4) en Creed (1).