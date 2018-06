ZIEN: Kleine André Hazes wil mama’s auto lenen

In een filmpje dat Monique zondag op Instagram heeft geplaatst, is te zien hoe peuter André in zijn luier probeert om in een auto te klimmen. „Wil je rijden?” vraagt Monique aan de kleine. „Ja!”, roept het kleintje vastberaden met een speen in zijn mond.

Ook wanneer zijn moeder hem vraagt of hij kan rijden, reageert hij bevestigend. „Zal ik de sleutel dan maar voor je pakken?”, vraagt Monique nu. De kleine draait zich hoopvol om: „Ja!”

Kort daarna blijkt dat het mannetje het gelukt is. Papa Hazes plaatst een foto waarop de kleine André in de auto zit.