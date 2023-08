L’Ultima notte di amore: Helse slotnacht

Eén risicootje te veel in Milanese misdaadthriller

Al 35 jaar trouwe dienst en geen smetje op zijn reputatie: rechercheur Franco kan met een gerust hart zijn pensioen in. Maar ja, dat plotselinge aanbod van een Chinese zakenman is wel verdomd interessant. Vooruit, één risicootje dan, op zijn laatste avond als agent. In l’Ultima notte di amore loopt die gok uiteraard volledig uit de klauwen.