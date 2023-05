Robert De Niro (79) voor de zevende keer vader geworden

De Niro werd door de interviewer gevraagd naar zijn zes kinderen. De Amerikaan zei toen dat hij er zeven had. „Ik heb net een baby gekregen.”

Hij deelde niet wanneer het kind is geboren. Ook is niet duidelijk wie de moeder is.

De Niro heeft zes kinderen uit eerdere relaties. Met zijn eerste vrouw Diahnne Abott deelt hij een 51-jarige dochter en 46-jarige zoon. Met zijn ex-vriendin Toukie Smith kreeg hij een tweeling, Julian en Aaron van 27 jaar. Met zijn tweede vrouw Grace Hightower heeft hij een 24-jarige zoon en 11-jarige dochter. De Niro is ook opa.