Mindy Kaling baalt van haar ’vermoeide’ uiterlijk

„Sinds ik een baby heb, ben ik veel meer bezig met de verzorging van mijn huid. Ik wil er gewoon minder vermoeid uitzien”, vertelt Kaling aan Bang Showbiz. „Ik heb nu een compleet stappenplan om mijn huid er zo goed mogelijk uit te laten zien.”

De actrice is zich er wel van bewust dat al die producten mogelijk ook vervelende bijwerkingen kunnen hebben. „Ik had opgezocht of een speciaal serum dat ik gebruik om mijn wimpers te laten groeien de kleur van je ogen kan veranderen”, verklaart de actrice aan Cosmopolitan. „Blijkbaar komt dat dus echt voor bij sommige mensen.”

Mindy is ook nog niet helemaal tevreden met haar gewicht, dat liet ze eerder deze maand weten in The Ellen Degeneres Show. „Toen ik eenmaal zichtbaar zwanger was, ben ik echt alles gaan eten waar ik maar zin in had. Ik kon alles op de zwangerschap en de hormonen gooien. Maar dat nieuwe eetpatroon heb ik nog niet echt veranderd sinds ik bevallen ben. Het is gewoon niet normaal om niet meer zwanger te zijn en toch op een dinsdagochtend een verjaardagstaart te eten, ondanks dat het je verjaardag niet is.”