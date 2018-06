Wietze de Jager is weer vader geworden

„Zie je die glimlach? Harm-Adam weet dat hij thuis is en dat wij goed voor hem gaan zorgen”, schrijft Wietze bij de foto van de baby. „Wat een wonder, zo bijzonder. Dat wij dit mogen ontvangen. Wauw. Woorden schieten tekort!”

Wietze maakte in november bekend dat zijn vrouw opnieuw in verwachting was, ze was in mei uitgerekend. Wietze en Lieke hebben samen ook al een dochtertje.