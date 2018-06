Avicii’s overlijdensakte openbaar gemaakt

Zijn naam - Tim Bergling - en geboortedatum zijn doorgestreept, mogelijk wegens privcayredenen. TMZ werd ervan verzekerd werden dat de akte die van Avicii was. Het certificaat van overlijden lijkt niet veel te onthullen over zijn dood.

Wel valt de referentie naar de islamitische kalender op. Volgens het document vond Avicii’s dood plaats op 8 april was in het jaar 1439 van de Hijri-kalender. Zijn Westerse overlijdensdatum is 20 april 2018. Hoewel bij zijn religie de christelijke vermeld staat, lijkt de toevoeging van de de islamitische overlijdensdatum een logisch gevolg van de plaats van zijn overlijden: het islamitische Oman. Hier verbleef hij een paar dagen voor zijn plotselinge sterven in een resort.

Overlijdensakte van Tim Bergling, beter bekend onder zijn artiestennaam Avicii Ⓒ TMZ

Later werd bekend dat hij zelf met een gebroken glas een eind aan zijn leven had gemaakt. De dood van de 28-jarige Avicii schokte zijn familie, zijn vriendin en ook de hele internationale muziekscene. De familie beschreef in een tweede verklaring dat hun gevoelige zoon Tim ’niet gemaakt was voor de zakelijke machine waarin hij zich bevond’. „Hij kon niet langer verder. Hij wilde rust vinden.”

Bekijk ook: Broer Avicii was net te laat