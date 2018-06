Vince Vaughn opgepakt voor rijden met drank op

Bronnen van de politie vertelden TMZ dat de acteur zondagochtend om vier uur bij Manhattan Beach in Californië werd aangehouden bij een controle, op ongeveer een half uur rijden van Los Angeles. De details van zijn arrestatie zijn nog niet duidelijk. Bij hem in de auto zat nog een passagier. Als Vince Vaughn hiervoor wordt aangeklaagd, is het zijn eerste overtreding.

