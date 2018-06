Dit vinden Jim Bakkum en Bettina Holwerda van elkaar na 7 jaar huwelijk

De musicalactrice plaatst een trouwfoto van zeven jaar geleden, waarbij ze schrijft dat het hun bij het maken van de foto’s moeilijk viel hun lachen in te houden. „Want verplicht serieus zijn, kunnen wij nou eenmaal niet zo goed.” En na al deze jaren is Bettina nog steeds gelukkig met haar Jim. „Ik ben blij, want ik heb de leukste.”

En dat is wederzijds, want Jim noemt Bettina in zijn bericht ’Het meest geweldige mens dat er bestaat’. Dat ze al zoveel jaren samen gelukkig zijn, is niet het enige dat hij het vermelden waard vindt: „En nog steeds zijn we onze trouwring niet verloren. Dat alleen is al een mijlpaal!”.