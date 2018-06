Shakira doet iets totaal onverwachts in Nederland

Shakira gaf zaterdagavond een concert in het Ziggo Dome, waar ze een eerder afgelast concert inhaalde. Ze beleefde daar ook een persoonlijke primeur: voor het eerst waren haar zoontjes Milan (5) en Sasha (3) erbij. Voor de jongetjes moet het een heel bijzondere ervaring zijn, om in Amsterdam hun moeder de show te zien stelen.

Maar de dag erna is al haar aandacht voor hen. In plaats van in de Nederlandse hoofdstad los te gaan zoals veel sterren doen, kruipt zij in haar moederrol en trekt ze met haar zoontjes naar het Amsterdamse Bos om daar de biologische geitenboerderij Ridammerhoeve te bezoeken. De wereldartieste is niet bang haar handen vuil te maken, blijkt uit een Insta Story: aan de jongetjes doet ze voor hoe de geit gemolken moet worden.