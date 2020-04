Franse zanger Christophe (74) overleden

„Christophe is overleden. Ondanks de onvermoeide inspanningen van het zorgpersoneel heeft zijn lichaam hem in de steek gelaten. Woorden schieten ons tekort”, schrijft de familie in een verklaring.

Bevilacqua werd eind maart opgenomen in het ziekenhuis met longklachten. Eerder meldden bronnen aan Le Parisien dat de zanger besmet was geraakt met het coronavirus, maar zijn familie zegt daar niets over en meldt alleen dat longemfyseem hem fataal is geworden.

De artiest werd in 1965 bekend met het Franstalige liedje Aline dat ook de Nederlandse Top 40 wist binnen te dringen. Een jaar na Aline bestormde zijn nummer Les Marionettes ook de Nederlandse hitlijst. In 1974 gaf Bevilacqua een afscheidsconcert, maar besloot twintig jaar later weer nieuwe muziek te maken.