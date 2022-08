Een scheiding en mogelijk gevangenisstraf: wordt Miami Shakira’s toevluchtsoord?

Cultuur

The Horse Whisperer-auteur Nicholas Evans (72) overleden

De Britse schrijver Nicholas Evans, beroemd door zijn werk The Horse Whisperer, is op 72-jarige leeftijd aan een hartaanval overleden. De in 1995 gepubliceerde roman werd wereldwijd een enorm succes. Er werden vijftien miljoen exemplaren verkocht van het boek, dat in Nederland werd uitgebracht onder...