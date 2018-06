De bewuste dag voor crew Anthony Bourdain: ’We zochten er niets achter’

De avond voordat de vermaarde Franse chefkok Eric Ripert hem levenloos aantrof in de badkamer van zijn hotelkamer, was het al opmerkelijk dat Anthony Bourdain niet aan tafel verscheen bij het diner. „We bedachten ons dat dat vreemd was”, vertelt ober Maxime Voinson van vijfsterrenhotel Le Chambard aan The New York Times. „Meneer Ripert vond het vreemd.”

Toch gingen er geen alarmbellen rinkelen. Ripert, Bourdain en de crew van het CNN-programma waren aan het begin van die week naar het middeleeuwse plaatje Kayserberg in Noordoost-Frankrijk afgereisd, om een aflevering op te nemen over het eten in de Elzas en verbleven in het gemoedelijke 18e-eeuwse verbouwde hotel, waar ze elke avond in de bijbehorende bistro genoten van de foie gras en andere delicatessen. „Misschien ging hij erop uit om eens ergens anders te eten, zeiden we tegen elkaar. We zochten er niets achter”, vertelt de ober.

Isoleren

Maar ook bij het uitgebreide luxueuze ontbijt bleef Ripert alleen. Hij wachtte net zolang tot de crew liet weten dat de filmset was opgebouwd, op een buitenmarkt in Straatsburg. Toen Bourdain een half uur voor de opnames nog niet was opgedoken, probeerde hij hem te bellen - het was toen half tien ’s ochtends - maar hij bleek onbereikbaar. Dat was het moment dat Ripert besloot hem op te zoeken in zijn kamer. Een receptioniste opende de deur en daar trof Ripert aan wat hij de avond ervoor in zijn ergste dromen niet kon bevroeden. Anthony Bourdain hing in de badkamer, levenloos.

Volgens de lokale officier van justitie waren er geen tekenen dat er iemand anders in de kamer is geweest. De zelfmoord leek een impulsieve actie. Later zouden bronnen zeggen dat Bourdain de laatste dagen in een sombere stemming was. „Zijn reisschema was moordend. Hij gaf alles tijdens de opnames en en vaak leek hij erna een beetje de kluts kwijt, zoals iedereen zou zijn. Hij isoleerde zich daarna op zijn kamer.”

Bij de brasserie in New York waar Bourdain elke ochtend at als hij in de stad was, gedenken fans hun geliefde chefkok. Ⓒ Hollandse Hoogte