David en Victoria weer samen, maar deze man zit romantiek in de weg

Het stel zou hoogstwaarschijnlijk het liefst weer een sterke indruk maken samen, om daarmee de monden te snoeren van de velen die speculeren op het einde van hun huwelijk. Maar beiden arriveren apart van elkaar bij de show van Kent & Curwen tijdens de London Fashion Week Men. En wanneer Victoria en David willen plaatsnemen op hun stoelen op, natuurlijk, de eerste rij, blijkt dat Vogue-redacteur Edward Enninful tussen hen in zit.

Front row bij de modeshow geven Victoria en David Beckham hun liefdesshowtje weg, al zit Vogue-redacteur Edward Enninful hen daarbij enigszins in de weg Ⓒ Hollandse Hoogte

Om er toch blijk van te geven dat hun 19-jarig huwelijk nog springlevend is, reikt Victoria over de tafel om echtgenoot David een liefkozend kneepje in zijn hand te geven. Op zijn beurt lacht David liefdevol naar zijn vrouw. Deze modeshow is tegelijk hun show voor het kritische oog van de camera en de buitenwereld. Dus willen ze maar demonstreren: niemand kan tussen hun liefde komen. Noch een eindredacteur van Vogue, noch de vrouwen met wie David het tijdens stapavondjes wel heel gezellig heeft.

