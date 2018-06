Beyoncé en Jay Z poseren naakt in fotoboek

„Ik ben in shock!!" schrijft een fan op Instagram, bij een foto waarop Beyoncé naakt te zien is op een strand. Het echtpaar is ook samen naakt vereeuwigd in bed, waar ze innig verstrengeld tegen elkaar aan liggen. Op een andere foto is Bey slechts gehuld in een string en ligt Jay Z naast haar.

Beyoncé en Jay Z staan op 19 en 20 juni in de Amsterdam ArenA en zijn tot 17 juli op tournee in Europa. Daarna gaan ze verder met hun show in Amerika.