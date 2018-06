Robert De Niro valt Trump aan bij Tony Awards

De acteur ontving met gebalde vuisten het applaus van het publiek in de zaal, maar zijn woorden werden in de live-uitzending van CBS weggepiept. De acteur heeft al vaker in het openbaar felle kritiek geuit op de Amerikaanse president.

Vorige week zei De Niro tijdens een ceremonie dat zijn land wordt geleid door een president die zijn eigen waarheid denkt te kunnen creëren en dat noemt De Niro ’bullshit’. Trump is daarom ook niet welkom in de Nobu-restaurants waar De Niro mede-eigenaar van is. In maart noemde hij Trump nog een idioot zonder enig gevoel van menselijkheid of medeleven.

De Niro kreeg van de organisatie van de Tony Awards het podium omdat hij een optreden van Bruce Springsteen mocht aankondigen.