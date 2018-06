Leonie Hesselink (25) is Miss World Nederland

Leonie is student bedrijfskunde en zit in de laatste fase van haar studie. Ze woont afwisselend in de Achterhoek en in Amsterdam. „Ik vind beide plekken heerlijk; de rust en ruimte in de Achterhoek en de chaos in Amsterdam... een ideale balans.”

Ze doet naast haar studie veel modellenwerk in binnen- en buitenland. „Dit doe ik met zoveel liefde en passie, hier wil ik eigenlijk fulltime mee aan de slag”, zegt de nieuwe Miss World Nederland. Leonie vertegenwoordigt op 8 december Nederland tijdens de 68e editie van Miss World in Sanya in China.

Miss World Nederland is sinds enkele jaren een missverkiezing zonder badpakkenronde. Vorige week maakte de organisatie van Miss America bekend de bikinironde te schrappen.

