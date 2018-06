Guus Meeuwis bedankt Groots-bezoekers

Guus verzorgde zaterdag zijn vijftigste show in het Philips Stadion in Eindhoven. „Ik wil iedereen bedanken die de afgelopen jaren de moeite heeft genomen om naar ons toe te komen. Om samen met ons van elke avond een hoogtepunt te maken.” De Brabantse zanger heeft ook na vijftig shows nog lang geen genoeg van Groots met een zachte G. „Laten we hier met z’n allen nog heel lang mee doorgaan.”

Tijdens het concert dat Guus vorige week vrijdag gaf in het PSV-stadion rukte de politie groots uit vanwege een terreurdreiging. Bij het stadion werd een Amsterdammer opgepakt die bekendstond als „mogelijk geradicaliseerd.” Hij had geen kaartje voor Guus’ show en filmde buiten het stadion.

De man werd verdacht van mogelijke betrokkenheid bij de voorbereidingshandelingen voor een terroristisch misdrijf. Vrijdag oordeelde de rechter-commissaris in Den Bosch dat het onderzoek naar de verdenkingen onvoldoende vermoeden van schuld heeft opgeleverd. De 29-jarige Amsterdammer komt dus vrij.