Nick en Simon geïnspireerd door Marvel-show

„We gaan geen explosies in onze concerten stoppen”, lacht hij. „Maar de nieuwe theatershow met de Marvel-helden biedt wel state-of-the-arteffecten die mij aanzetten tot nadenken over wat wij zelf nog aan onze concerten kunnen toevoegen. Disney maakt gebruik van drones, en van 360-graden-videowallprojectie. Ik merk dat dat mijn eigen fantasie enorm prikkelt om ook ons eigen publiek op een nieuwe manier te gaan verrassen.”

Schilder noemt zichzelf „geen die hard-Marvel-fan.” Maar hij geniet er in Disneyland Parijs wel enorm van om te zien hoe de presentatie van de superhelden aanslaat bij zijn 5-jarige zoontje Julian. „De show is een prachtige kennismaking voor jongere kinderen met de wereld van Marvel. Julian deed meteen alle vechtbewegingen na en wil nu eigenlijk het liefste alle films meteen kijken. Daarin zullen we hem toch wat moeten afremmen, want daar is hij echt nog te jong voor.”

Captain America, Iron Man en Thor zullen voortaan prominent in het park aanwezig zijn. Als eigen Marvel-favoriet noemt Nick de Hulk. „Niet dat ik perse mezelf herken in een groene man die zijn emoties niet onder controle heeft. Maar het is wel het personage dat mij altijd al enorm heeft gefascineerd”, aldus Schilder. „Wat ik trouwens wel herken in Marvel en Disney is dat elke serie en elk personage voortkomt uit een heel goed idee waar vervolgens op wordt voortgebouwd. Dat is wel iets dat wij met onze muziek ook proberen.”