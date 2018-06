Netflix gaat voor Barbra Streisand

Streisand onthulde de deal zondagavond op de slotavond van het FYSee Event, waar ze sprak over de recente Netflix-special: Barbra: The Music… The Mem’ries … The Magic!

De zes aangekochte muziekspecials zijn: My Name Is Barbra (1965), Color Me Barbra (1966), Barbra Streisand: A Happening in Central Park (1968), Barbra Streisand and Other Musical Instruments (1973), Barbra Streisand: The Concert (1994) en Barbra Streisand: Timeless (2001).

In de uitgebreide versie van A Star is Born brengt Streisand een muzikale versie van Evergreen en zijn extra beelden toegevoegd aan de medley aan het slot van de film.

In februari werd bekend dat Barbra Streisand een rol speelt in de muzikale comedyserie The Politician, waar Netflix twee seizoenen van heeft besteld. De opnames van de serie beginnen in de nazomer.