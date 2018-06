Deze kinderserie uit de jaren ’70 komt terug!

Barbapapa stamt uit de jaren zeventig en werd gecreëerd door het Frans-Amerikaanse echtpaar Anette Tyson en Talus Taylor. De serie werd uitgezonden in meer dan veertig landen. Het betrof afleveringen van vijf minuten. Eind jaren zeventig werd een tweede seizoen gemaakt en in 1999 volgde een derde seizoen. De Barbapapa’s kunnen hun gedaante in iedere gewenste vorm brengen, maar behouden daarbij hun kleur. „Huup, huup, Barbatruc”, is een gevleugelde uitspraak tijdens gedaantewisselingen.

Nick laat een nieuwe reeks afleveringen maken in Frankrijk die in 2019 wordt uitgezonden, meldt Variety. Viacom, het moederbedrijf van Nick Jr., gaat de nieuwe serie uitzenden in onder meer het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, de Benelux en Scandinavië.