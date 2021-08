First Dates-barman Victor Abeln weer vrijgezel

Victor vertelt aan Veronica Superguide dat hij en zijn ex veel hebben meegemaakt. „Ook omdat zij MS kreeg. Maar dat is niet de reden dat het voorbij is tussen ons. We groeiden uit elkaar.”

Ondanks zijn relatiebreuk begeeft Victor zich nog niet op de datingmarkt. „Ik heb nog geen zin om te daten.” Daar is hij wellicht ook veel te druk voor, want momenteel is de tv-persoonlijkheid bezig met de opnames van het nieuwe seizoen van First Dates. „We zitten nu midden in de opnames van het nieuwe seizoen en er is weer van alles voorbij gekomen. Er doen dit jaar zelfs kandidaten mee van 90-plus.”