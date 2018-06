Eminem onder vuur wegens schietgeluiden

Het management van de artiest heeft na kritiek op sociale media een verklaring gegeven. „Het effect dat Eminem gebruikte tijdens zijn optreden in Bonnaroo is veroorzaakt door pyrotechniek (vuurwerk) en dat veroorzaakt een luide knal. Hij gebruikt dit effect, net als honderden andere artiesten, al ruim tien jaar in zijn liveshows, ook op eerdere Amerikaanse festivals en dat leidde niet eerder tot klachten.”

