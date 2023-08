Kan streamingsmiljardair Duncan Laurence geld gaan tellen?

Glorieus kondigde Duncan Laurence gisteren aan dat hij met zijn winnende Eurovisie Songfestivallied Arcade de 1 miljard streams is gepasseerd op Spotify. Het is een absolute mijlpaal. Arcade werd niet alleen in Europa een hit, maar bereikte ook de top-40 in de Verenigde Staten. Maar wat levert dat nu werkelijk op voor de artiest?

Duncan Laurence had met Arcade succes dankzij het Eurovisie Songfestival. Daarna werd het lied populair op het sociale medium TikTok. Ⓒ ANP / Associated Press