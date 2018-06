Avicii begraven

Hoe roemrucht zijn carrière als dj was, zo ingetogen was zijn begrafenis. Slechts een handjevol familie en vrienden was bij het definitieve afscheid van Avicii, die zij veel beter kenden onder zijn echte naam, Tim Bergling.

Het is Tims goede vriend Jesse Waits die op Instagram het programmaboekje van de ceremonie deelt, waarop de korte levensduur van de dj pijnlijk prijkt: 1989 - 2018, slechts 28 jaar werd de artiest. Zijn zwager Joachim deelt een foto van de begraafplaats. Beiden hebben geen woorden; een respectievelijk rood en een zwart hartje zegt alles wat er te zeggen valt over het overlijden van Avicii.

Op 20 april van dit jaar werd hij dood gevonden. Zelfmoord werd al gauw vermoed; het werd zeker in de documentaire Avicii: True Stories zichtbaar hoe Avicii worstelde met zijn mentale gezondheid. Ook zijn familie bevestigde dit, door te stellen dat Tim te gevoelig was voor ’de zakelijke machine’ waarin hij was beland. Hij wilde rust en koos daar radicaal voor. Zeven weken later was daar het moment dat zijn familie en vrienden hem te ruste konden leggen; maar het zal vermoedelijk nog lang duren voordat ze daarmee vrede hebben.