BNNVARA wil door met Sanne Wallis de Show

„BNNVARA is blij met Sanne Wallis de Show en ziet het programma graag terugkeren op NPO 1. Daarover gaan we in gesprek met de zender”, zegt een woordvoerder van BNNVARA.

Sanne Wallis de Vries kreeg haar eigen zaterdagavondshow op NPO 1. Op 19 mei was de eerste uitzending van de show waarin ze het nieuws en opmerkelijke gebeurtenissen van de afgelopen week behandelt. De eerste aflevering trok 816.000 kijkers, maar zorgde ook voor ophef. De Israëlische ambassade beklaagde zich bij BNNVARA over een satirisch lied waarmee het oplaaiende conflict in de Gazastrook werd bekritiseerd op de melodie van het winnende songfestivalnummer Toy van de Israëlische zangeres Netta.

Het eerste seizoen bestond slechts uit vier shows. Zaterdag keken 509.000 kijkers naar de voorlopig laatste show waarin Maarten van Rossem de hoofdgast was.

