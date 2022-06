Val Beau Schneider (33) schokt publiek Soldaat van Oranje

Schneider, die in de hitmusical de rol van Fred speelt, stelde de bezorgde bezoekers zondag gerust via een bericht op Instagram. „Dank voor de lieve berichten uit het publiek. Ik ben door mijn val gisteravond ernstig geblesseerd geraakt, maar heb gelukkig niets gebroken.” De producent meldde eerder al dat de acteur een gekneusde voet aan het voorval had overgehouden.

De musical Soldaat van Oranje, die op 30 april van dit jaar zijn drieduizendste opvoering beleefde, werd na de val van Beau Schneider zaterdag tien minuten stilgelegd. Daarna werd de voorstelling alnog, zonder hem, uitgespeeld. Inmiddels hebben ruim 3,2 miljoen mensen de productie – die op 30 oktober zijn twaalfjarig jubileum hoopt te vieren – bezocht.

Beau Schneider is een zoon van Eric Schneider en Will van Kralingen, eveneens acteurs. Hij verwierf landelijke bekendheid met rollen in Spangas en Goede tijden, slechte tijden. In die laatste tv-soap speelde hij de rol van Tim Loderus.

Naast zijn tv-werk was hij ook geregeld in het theater te zien. Zo speelde hij de bejaarde Henrik Groen in een toneelbewerking van diens fictieve dagboek. In 2013 stond Beau samen met zijn vader Eric op de planken in David Mamets Levenslang theater. Zijn moeder, die in 2012 stierf, had dit stuk nog voor hen gekozen. Eric Schneider (87) overleed een maand geleden aan de gevolgen van een val.