Catherine Keyl: ’Mannen moeten elkaar aanspreken op gedrag’

Johan Derksen kaartte aan de talkshowtafel de misstanden rondom The Voice of Holland aan, waarna hij zei dat het „goed” is dat deze aan het daglicht zijn gekomen, omdat het „verandering” teweeg kan brengen. Daar is Keyl het mee eens. „Ik denk het wel, als je gisteren ook die brief ziet van al die zangeressen die naar buiten zijn gekomen met hun ervaringen.” Tientallen zangeressen, onder wie Claudia de Breij en Hadewych Minis, stuurden woensdag een open brief aan de muzieksector waarin zij seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen de muziekindustrie aankaarten en suggesties doen om dit aan te pakken.

Keyl denkt dat er meer voor nodig is om seksuele intimidatie en seksueel overschrijdend gedrag door mannen te doen veranderen. „Ik denk dat er alleen maar iets verandert als mannen elkaar op dat gedrag aanspreken. Zolang iedereen het ontzettend macho vindt om veel vrouwen te versieren - en ook als je een hoge positie hebt - dan zal het zo blijven. Mannen vinden het toch wel wat hebben als een andere man vrouwen versiert, op wat voor manier dan ook.”

Derksen sprak van „een mannencode” waarin je „elkaar niet zo snel verraadt.” „Dat is het”, antwoordde Keyl. „Je kan als man toch gewoon zeggen dat iemand dat niet moet doen? Dat is gewoon iets goeds.”